3.9’luk deprem İstanbul’u korkuttu

İstanbul'da dün saat 15.07'de merkez üssü Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi
olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Anadolu yakasında sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, ev ve işyerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Depremin ardından Kaynarca Mahallesi, Çamdalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda hasar oluştu. Bina sakinleri duvarlardan ses gelmesi üzerine durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edilip mühürlenirken, aileler de belediye misafirhanesine götürüldü.