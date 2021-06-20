6 evladının sokağa attığı babaya devlet sahip çıktı

Adana'da kızlarının kendisin sokağa attığını ve parkta yaşamak zorunda kaldığını belirten Fazlı Seçgin, kızlarının emekli maaş kartını da el koyduklarını söyledi. Emekli maaşını almalarına rağmen kızlarının kendisine bakmadığını belirten Fazlı Secgin, gözyaşları içinde 'Ölürsem kızlarım cenazeme bile gelmesinler" dedi. Günler aç susuz dolaştığını belirten yaşlı adamın babalar gününden bir gün önce yaptığı bu konuşma yürekleri dağladı.

AİLE BAKANI DERYA YANIK'TAN TALİMAT: BABAMIZA SAHİP ÇIKIN

Fazlı Seçgin'in yaşadıklarını haberlerde gören Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'e talimat vererek "Babamıza sahip çıkın" dedi. Bunun üzerine il Müdürü Nevzat Özer, aralarında psikologlarında bulunduğu bir ekibi Fazlı Seçgin'in yaşadığı parka gönderdi. Huzurevler Mahallesindeki parka giden ekipler, yaşlı adamı alarak önce sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Burada PCR testi de yapılan Fazlı Seçgin daha sonra Adana Huzurevi'ne yerleştirildi.