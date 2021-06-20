Adana polisinden kaçakçılara geçit yok

Adana'da polisin düzenlediği operasyonunda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaşarak 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki, 250 kilo nargile tütünü, 457 adet elektronik sigara likiti, 7 adet elektronik sigara ve 858 adet cinsel ürün ele geçirdi.