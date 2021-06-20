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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Altı türbe üstü apartman

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Altı türbe üstü apartman
İSTANBUL Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında bulunan Seyyid Hacı Pervane Dede Türbesi görenleri şaşırtıyor. üyesi Lapçin, bulunduğu caddeye de adını veren Seyyid Hacı Pervane Dede'nin 1600'lü yıllarda yaşadığı, hayatını kaybettikten sonra müridi olduğu Mevlevi tekkesine defnedildiği yönünde bilgi bulunduğunu kaydetti. Laçin, "1925 yılında Mevlevi tekkesi yıkılmış, ancak türbe kalmış. İBB yetkilileri 1964 yılında bu türbenin tescillendiğini belirtiyor. Türbe tescillendiyse üzerine nasıl dina dikildi" dedi. Türbenin bitişiğinde yer alan mobilya dükkânının sahibi da "İmar kayıtlarında kaydırma yapılmış olmalı. Türbe kayıtlarda burada değil de birkaç sokak ötede görünüyormuş. Hâl böyle olunca müteahhit de dikmiş binayı buraya. Daha sonra türbenin burada olduğu anlaşılınca imar kayıtlarındaki yanlışlık düzeltilmiş" dedi. Binadan ev tutan kiracıların bir yıllık sözleşmeleri dolar dolmaz taşındıklarını belirten Yaman "Zaten binayı yapan müteahhit de iflas etmiş diye duydum" dedi.

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Altı türbe üstü apartman
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