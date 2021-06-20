Arkadaşını öldürüp kızını aradı!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde spotçuluk yapan 56 yaşındaki Necip E. spotçu dükkanında 57 yaşındaki Banu Pınar B. ve 65 yaşındaki Hikmet Arduç ile alkol almaya başladı.

Sabah saat 5 sıralarında; iddiaya göre Arduç'un Banu Pınar B'ye sarkıntılık yapması üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Banu Pınar B. ile Necip E, Arduç'u içki şişeleri ve yumrukla darp etti.

KIZINI ARADI

Necip E., Hikmet Arduç'un hareketsiz yattığını görmesi üzerine kızı A.Ç'yi arayarak Arduç'u öldürdüğünü söyledi. A.Ç'nin Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler spotçu dükkanının bodrum katında Hikmet Arduç'u alt kısmı çıplak şekilde buldu.

Olay yerinde bulunan Necip E. ile Banu Pınar B, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken Hikmet Arduç'un cesedi Adli Tıp morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.