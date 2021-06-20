Artık sarılma vakti

Pandeminin gölgesinde bu yıl ikinci Babalar Günü'nü kutluyoruz ama daha umutluyuz. Aşılanma sayesinde babalar evlatlarına, evlatlar babalarına sarılabilecek. Sağlık kahramanı babalar SABAH'a konuştu:
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Tolga Gömek (Hasta Taşıma):
2 yaşındaki oğlum Güney'e 1.5 yıldır doya doya sarılamadım. Kayınvalidemi kaybettik bu hastalıktan. Babalar Günü hep eksik, hep yarımdı. Aşılarla daha bir güvendeyiz. Doya doya sarılacağım oğluma.
Uzm. Dr. Enes Yiğit (Kulak Burun Boğaz Servisi):
4.5 yaşında Erdem ve 11 aylık Kerem adında iki çocuğum var. Kerem, salgının tam ortasında doğdu. Onları korumak için eşim ve ben ayrı yerlerde yaşadık. Babalar Günü'nde tünelin ucundaki ışık daha bir parlak. Doyasıya sarılamasak da kontrollü sarılacağız.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Ecder Özgenç (Anestezi Uzmanı):
Merve, Mert ve 12 yaşında Özgür ve Öykü adında ikizlerim var. Bu Babalar Günü yüzümüz gülecek.
Feti Aydın (Hemşire):
12 yaşında Deniz Arda ve 10 yaşında Doruk Ege
adında iki çocuğum var. Babalar Günü'nde kontrollü de olsa evlada sarılmak en güzel hediye.
Çekmeköy Devlet Hastanesi'nden İsmail Can Emir (Anestezi Teknikeri):
Kızım Azra henüz 6 aylık. Babalar Günü'nde, kızımı öpsem, koksalam bana yeter.