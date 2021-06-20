Artık sarılma vakti

İki yıldır süren koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen için Babalar Günü'nde artık umut var. Aşılanma sayesinde babaların evlatlarına evlatların babalarına doyasıya sarılabileceği günlere çok az kaldı.

Bu sürecin kahramanları olan sağlıkçılar; Babalar Günü ile ilgili duygularını SABAH ile paylaştı:

* İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Tolga Gömek (Hasta Taşıma): Dahiliye servisinde görevliyim. Servisimiz, artan koronavirüs rakamlarıyla pandemi servisi olarak hizmet verdi. Acildeki hastanın servise yatırılmasında hastanın taşınması, hastanın odasındaki hizmetlerde bulaş riski ile en çok karşı karşıya olan personeliz. Ateşten bir gömlek giymiş gibi fedakarca çarpıştık virüse karşı. Ama tabi evde beni bekleyen 2 yaşındaki oğlum Güney, bunlardan habersiz eve gelince babasına sarılmayı bekliyordu. 1.5 yıldır doya doya sarılamadım oğluma. Ben kovid oldum. Eşim kovid oldu. Hayatımız hep önlemlerle geçti. Kayınvalidemi kaybettik bu hastalıktan. Babalar Günü hep eksiz, hep yarımdı. Bu yıl aşılarla daha bir güvendeyiz. Doya doya sarılacağım oğluma.

* Uzm. Dr. Enes Yiğit (Kulak Burun Boğaz Servisi): Zor dönemler geçtik. 4.5 yaşında Erdem ve 11 aylık Kerem adında iki çocuğum var. Hatta Kerem, salgınının tam orasında doğdu. Onları korumak için eşim ve ben ayrı yerlerde yaşadık. En azından artık aşılarla birlikte kontrollü bir yaşama geçtik. Oğlum Erdem, 3'ncü dalganın yaşandığı mart ayında kovid geçirince, eşim ve bana da bulaştı. Aşılarımızı olduğumuz için biraz daha hafif grip gibi geçirdik. Son bir aydır biraz daha rahatız ama önlemleri yine de bırakmıyoruz. Yine de bu Babalar Günü'nde tünelin ucundaki ışık daha bir parlak. Doyasıya sarılamasak da evlatlarımıza, biraz daha kontrollü sarılacağız.

* Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Ecder Özgenç (Anestezi Uzmanı): Salgın başladığında koronavirüse ilk yakalananlardan biri oldum. Allah'a çok şükür yoğun bakıma girmeden atlattım. Merve, Mert ve 12 yaşında Özgür ve Öykü adında ikizlerim var. Aşılarımızı olmak bize bu hastalıkla savaşmada güç kazandırdı. Bu Babalar Günü yüzümüz gülecek.

* Feti Aydın (Hemşire): Aşı polikniğinde görevliyim. Aşılama arttıkça umudum çoğalıyor. 12 yaşında Deniz Arda ve 10 yaşında Doruk Ege adında iki çocuğum van.Salgının son dönemi geliyor. Babalar Günü'nde güvenle sarılacağım, kontrollü de olsa evlada sarılmak en güzel hediye.

* Çekmeköy Devlet Hastanesi'nden İsmail Can Emir (Anestezi Teknikeri): Kızım Azra henüz 6 aylık. Tam salgın döneminde doğdu. Sağlıkçı olmam nedeniyle ilk zamanlar ayrı evde kaldım. Eşim ve kızımı bu virüsten korumak için inanılmaz bir savaş verdim. Çok şükür bugünlere geldik. Aşılamalarla birlikte daha umutluyuz. Babalar Günü'nde doğduğundan bu yana tam öpüp koylayamadığım kızımı öpsem, koksalam doya doya bana yeter. İleride Azra'ya 'sen doğduğunda büyük bir salgın vardı' diye anlatacağım.