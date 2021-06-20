Ayda’ya hem babalık hem annelik yapıyorum

İzmir
'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı
enkazından 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan 4 yaşındaki Ayda'nın babası Uğur Gezgin
içini SABAH'a döktü:
Babalar Günü'nün çok bir anlamı yok benim için. Eşimin acısı hâlâ ilk günkü gibi taze. Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyorum.
Eşimi depremde kaybettikten sonra yokluğunda değerini daha iyi anladım. Eş her şeymiş. Şu an omuzlarımdaki yük ve sorumluluk daha da ağırlaştı. Ayda bazen, 'Annem nerede?' diye soruyor. Sorusu cevapsız kalıyor. Boğazım düğümleniyor. Çocuklarımın her zaman anne özlemi oluyor.