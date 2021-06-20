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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:14

nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, anlamı ve önemi nedir?

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, anlamı ve önemi nedir?

Milyonlarca çocuk bugün kutlanan ’nün anlam ve önemini merak ederken , Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı sorusuna yanıt arıyor. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un babasının doğum günü sebebiyle haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bugünün geçmişi çok eski yıllara dayanıyor. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan bugün farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da ağırlıklı olarak haziran ayının üçüncü pazarı olarak kabul ediliyor. Peki Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, anlamı ve önemi nedir?

nasıl ortaya çıktı, , ilk ne zaman kutlandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doğumumuzdan bu yana her zaman yanımızda olan babalarımızın gününün tarihi çok uzun geçmişe dayanıyor. Ailenin en önemli bireylerinden olan babalara sevginizi daha fazla gösterebileceğiniz en özel günlerden biri olan Babalar gününün önemini kavramak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki ? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, anlamı ve önemi nedir?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. İlk olarak 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, 2021 yılında 20 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI? BABALAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ!

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı, anlamı ve önemi nedir?
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