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Giriş Tarihi: 20.6.2021 18:49

’nde babalarına ziyaret

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Babalar Günü’nde şehit babalarına ziyaret

Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner ’nde babalarını ziyaret etti. Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve eşi Sevgi Acar’ın da katıldığı ziyarette, Şehit Engin Türe'nin babası Torun Türe ve Şehit Caner Çelik'in babası Bahattin Çelik’in babalar günü kutlandı.

Caner Çelik'in hatıralarının yaşatıldığı odasını ve kabrini de ziyaret eden Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, şehidin mezarı başında dua etti.

"ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZE EMANETTİR"


Şehitlerin aziz hatıralarının unutulmayacağını vurgulayan Vali Öner, şunları söyledi: "Bu özel günde büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babalarını ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz bize emanettir. Devletimiz, milletimiz her zaman yanlarındadır. Allah şehitlerimize rahmet etsin, şehit ailelerimize başka acılar yaşatmasın."

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Babalar Günü’nde şehit babalarına ziyaret
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