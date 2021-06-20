Babalar Günü’nde şehit babalarına ziyaret

"ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZE EMANETTİR"



Şehitlerin aziz hatıralarının unutulmayacağını vurgulayan Vali Öner, şunları söyledi: "Bu özel günde büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babalarını ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz bize emanettir. Devletimiz, milletimiz her zaman yanlarındadır. Allah şehitlerimize rahmet etsin, şehit ailelerimize başka acılar yaşatmasın."