Babalar ulu çınarlardır

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kırıkkale Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, "Babalar Günü " kapsamında Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

KARNE BAŞARILARINI SORDU

Minik misafirlerinin bu anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Sezer, çocuklarla tek tek sohbet ederek karne başarılarını sordu. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak'ta yer aldı .Sezer, "Hayatımızın her anında, özellikle en zor zamanlarımızda varlıklarıyla bize güven ve güç veren, ailelerinin mutluluğu ve geleceği için her türlü fedakarlığı esirgemeyen Babalarımızın "Babalar Gününü" gönülden kutluyorum."

"AİLESİNİN MUTLULUĞU, HUZURU"

Milletimizin en önemli hasletlerinden biri de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır. Şüphesiz bu güçlü yapının temel direklerinden biri de annelerimizle birlikte babalarımızdır. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

"SEVGİMİZİ İYİ ŞEKİLDE GÖSTERMELİYİZ"

Onlar tecrübeleri ve karşılıksız sevgileri ile hayatımızı şekillendirip yol gösterirken, bizim de babalarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız gerekir. Sadece Babalar Günü'nde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere bu anlamlı günde bütün babalarımıza aileleriyle birlikte mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.