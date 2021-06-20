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Giriş Tarihi: 20.6.2021 21:49

'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Bayrampaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

'daki , 19.00 sıralarında Hal-Otogar yolunda meydana geldi. İki kişinin üzerinde bulunduğu F.T.'nin kullandığı 34 DDZ 187 plakalı motosiklet ile A.S.'nin kullandığı 34 DSY 860 plakalı otomobil, çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 kişi demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü F.T. hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından ölen F.T.'nin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Bayrampaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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