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Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:29

Bıçaklanan genç kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Bıçaklanan genç kurtarılamadı

Kocaeli Körfez İlçesinde  suriye uyruklu oldukları öğrenilen bir arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tatrtışma çıktı. Tartışmanın  büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu  Hasan Arafa(26) bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriyeli oldukları ve birlikte oturdukları öğrenilen bir arkadaş grubu arasında tatrtışma çıktı. Henü sebebi öğrenilemeyen tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada adının Hasan Arafa olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hayatını kaybeden Arafa'nın olay esnasında evde bulunan ve olaya karışan arkadaşları M.A., Z.N. ve V.A. adlı suriyeli şahıslar göz altına alındı. Arafa'nın cenazesi yapılan adli işlemler sonrası toprağa verilmek üzere Körfez İlimtepe Belen Mezarlığına götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Bıçaklanan genç kurtarılamadı
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