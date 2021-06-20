Şu an İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İstanbul depremi merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Ülkemizde yer alan aktif fay hatlarında oluşan anlık kırılmalar sonucu pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı meydana geliyor. Türkiye'deki en son depremler ile ilgili olarak güncel verilere erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Olası Marmara depremine karşı teyakkuzda olan İstanbullular saat 15:07'de meydana gelen depremle panik yaşadı. İstanbul'un pek çok yerinden hissedilen depremin şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. İşte İstanbul depremi şiddeti ve merkez üssü.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 15:07'de Anadolu Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin şiddeti 4.2 olarak kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremin ardından olumsuz bir ihbar gelmediğini, can ve mal kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…