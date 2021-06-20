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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:47

Düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

'da bir kişi düğün konvoyunda havaya silahla rastgele ateş açtı. Yaşanan korku dolu o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ateş eden kişi gözaltına alındı.

'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi katıldığı düğün konvoyu sırasında aracının içerisinden silahlıyla havaya ateş açtı. Bu anlar, aynı düğün konvoyunda bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, söz konusu görüntüleri izledikten sonra aracın plakasını sorgulayarak ateş açan kişinin B.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Keçiören'de bulunan evinde olduğu belirlenen B.Ö. gözaltına alındı. B.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı
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