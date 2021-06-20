Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı, son durum nedir? Nikah ve Düğünlerde kişi sınırı var mı?

Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yaz aylarında düğün telaşı içinde olan vatandaşlar düğünlerde yemek ve ikram gibi yasakların kalkmasını bekliyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün, nikah, kına, nişan gibi organizasyonlarla ilgili alınan son karara göre davetlilere yiyecek-içecek ikramı serbest bırakıldı. Bu kapsamda; Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırı var mı? sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…