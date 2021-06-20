Edirnekapı Şehitliği'nde buruk babalar günü kutlandı





ŞEHİT BABALARI EVLATLARININ MEZARI BAŞINDA GÜNLERİNİ BURUK ŞEKİLDE KUTLADILAR

Babalar günü gibi özel günlerin kendilerine acı verdiğini belirten 1995 yılında Tunceli Ali Boğazında 18 arkadaşı ile birlikte çatışmada şehit düşen oğlunun Edirnekapı Şehitliğindeki mezarı başına gelip oğlunun fotoğrafına öpücük konduran acılı baba Enver Yorulmaz, "Oğlum 1995 yılında Tunceli Ali Boğazında 18 arkadaşı ile birlikte çatışmada şehit düştü. 26 yıldır oğlumun acısı yüreğimde dinmedi. Her gün özlemim bir kat daha arttı. Her babalar gününde bu acım evladımın yokluğu ile bir kat daha artarak yükseldi. Oğlum sağlığında bebeler gününü hiç unutmaz hep hediye alarak kutlardı. Şimdi biz bu özel günde oğlumuzun mezarı başına koşuyoruz. Bu özel günler bize çok acı veriyor. Annesi hastalandı gelemedi. Ben babsası olarak şehidimin mezarı başında dua okuyup fotoğrafını öperek teselli oluyorum" dedi.