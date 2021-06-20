Edirnekapı Şehitliği'nde buruk babalar günü kutlandı

Şehit aileleri, Babalar Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete koştular. Hehsi şehit olan evlatlarının mezarı başında gözyaşı döküp yüreklerinde dinmeyen acının tesellisini evlatlarının mezarı başında aradılar. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar, oğullarının mezarına su döktü. Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.
ŞEHİT BABALARI EVLATLARININ MEZARI BAŞINDA GÜNLERİNİ BURUK ŞEKİLDE KUTLADILAR
Babalar günü gibi özel günlerin kendilerine acı verdiğini belirten 1995 yılında Tunceli Ali Boğazında 18 arkadaşı ile birlikte çatışmada şehit düşen oğlunun Edirnekapı Şehitliğindeki mezarı başına gelip oğlunun fotoğrafına öpücük konduran acılı baba Enver Yorulmaz, "Oğlum 1995 yılında Tunceli Ali Boğazında 18 arkadaşı ile birlikte çatışmada şehit düştü. 26 yıldır oğlumun acısı yüreğimde dinmedi. Her gün özlemim bir kat daha arttı. Her babalar gününde bu acım evladımın yokluğu ile bir kat daha artarak yükseldi. Oğlum sağlığında bebeler gününü hiç unutmaz hep hediye alarak kutlardı. Şimdi biz bu özel günde oğlumuzun mezarı başına koşuyoruz. Bu özel günler bize çok acı veriyor. Annesi hastalandı gelemedi. Ben babsası olarak şehidimin mezarı başında dua okuyup fotoğrafını öperek teselli oluyorum" dedi.
2012 yılında Van Güzelsu Gülpınar Karakolunda görevliyken pusuya düşüp şehit olan Jan. Onb. Ümit Akbaş'ın babası Murat ve annesi Saliha Akbaş, babalar gününde evlatlarının mezarı başına koştular. İki evladından erkek olanını şehit verdiğini kızıyla teselli olduklarını belirten acılı baba Murat Akbaş, "Evlat acısı çok zor . Yıllarda geçse insanın yüreğinden çıkmıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Yüreğimdeki evlat açısı 8 yıldır dinmedi. Her babalar gününde evladımın kapıdan gireceğini hayal ediyorum fakat gelmiyor. Biz ona geliyoruz. Ne bayramımız belli ne de özel günümüz. Yaz kış evladımızın mezarı başındayız" dedi.
BABALAR GÜNÜNDE ŞEHİT EVLATLARININ MEZARINA KOŞTULAR
Şehitler Derneği Başkan Yardımcısı gazi Ümit Şimşek ve babalar günü evlatlarının mezarı başına koşan Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, Şehit Serdar Baker'in babası Mizbah Baker ve Şehit Osman Yıldız'ın babası Zafer Yıldız dualar ederek evlatlarını babalar gününde yalnız bırakmadılar.