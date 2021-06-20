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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:43

Emektar matbaacı iş kazası kurbanı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Emektar matbaacı iş kazası kurbanı

’te uzun süre yerel gazetelerde çalışan matbaa ustası 2 ay önce iş yerinin kapanması için işe başladığı kâğıt fabrikasında kazana düşerek yaşamını yitirdi.

'te uzun süre çalıştığı gazete matbaasının kapanması üzerine 2 ay önce bir kâğıt fabrikasında işe giren Ökkeş Can (47) işyerindeki kağıt ayrıştırma kazanına düşerek yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te, yaklaşık 30 yıldır çeşitli yerel gazetelerin matbaalarında çalışan Ökkeş Can'ın en son usta olarak çalıştığı yerel gazetenin matbaası 2 ay önce kapandı. İşyerinin kapanması üzerine Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde Polypak kâğıt geri dönüşüm fabrikasında işe başlayan 3 çocuk babası, öğle yemek için dışarı çıkan arkadaşlarına katılmayıp yanında getirdiği yemeği yemek için fabrikada kaldı. Yemekten dönen arkadaşları Ökkeş Can'ın bulamayınca aramaya başladı. Arkadaşları tarafından kâğıt ayrıştırma kanında bulunan Ökkeş Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ökkeş Can'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Emektar matbaacı iş kazası kurbanı
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