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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:43

En acı babalar günü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
En acı babalar günü

Babalar gününün en acı haberi ’den geldi. Babalar gününde Hayati Türkan 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasına kurban verdi. Talihsiz baba, babalar gününde oğlunu toprağa verdi.

Çan- Biga karayolunda dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında Barış Aydın, arkadaşı Deniz Türkan'ı da yanına alarak motosikletiyle birlikte dolaşmaya başladı. Aydın, Hacılar Altı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti.

YOLA SAVRULDU

Devrilerek kayan motosikletin arkasından yola savrulan 13 yaşında ki Deniz Türkan olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı olan sürücü Barış Aydın ağır yaralandı. Aydın Çan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenir öğrenmez olay yerine koşan Esen Köy-Tur şoförlerinden Hayati Türkan, oğlunu kanlar için de yerde görünce sinir krizleri geçirdi. Babalar gününde oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan acılı babayı yakınları sakinleştirdi.

Deniz Türkan aile mezarlığında toprağa verildi.

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En acı babalar günü
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