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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:02 Son Güncelleme: 20.6.2021 11:35

En güzel gözyaşları! Sabah.com.tr ekibi sürprizi yaptı! Şaşkına dönen babalar hem güldü hem ağladı...

En güzel gözyaşları! Sabah.com.tr ekibi babalar günü sürprizi yaptı! Şaşkına dönen babalar hem güldü hem ağladı...

Toplumsal olarak babaların sevgisini gösteremediğini düşünsek de birlikte söylediğimiz her sevgi sözcüğü ile aslında ne kadar sevgi dolu olduklarını hissedebiliriz. Biz de bu yüzden hiç beklemedikleri anlarda babalarımıza onları ne kadar sevdiğimizi söyledik! İçinde evlat sevgisi barındıran, babasını kaybetmiş ama sevgisini hiç kaybetmemiş olan herkesin kutlu olsun!

Sevginin temelini oluşturan kişiler şüphesiz ki anne ve babalarımız. Şartsız, koşulsuz, saf bir sevgi ilişkisi kurduğumuz babalarımıza karşı söylenebilecek en güzel cümleyi kurduk ve seni seviyorum dedik. Çünkü biz, sevginin iyileştirici, birleştirici gücüne inandık. Toplumda alışık olduğumuz "sert baba, sevgisini göstermeyi sevemeyen baba" imajını yıkıp yüksek sesle birbirlerini sevdiklerini söyleyen babalarımızı duymak istedik. 'ne özel hazırladığımız bu videoda hem güldük hem de çok duygulandık. Bakalım babalar 'seni seviyorum' sözüne karşı bize neler söylediler.

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En güzel gözyaşları! Sabah.com.tr ekibi babalar günü sürprizi yaptı! Şaşkına dönen babalar hem güldü hem ağladı...
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