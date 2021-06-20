En güzel gözyaşları! Sabah.com.tr ekibi babalar günü sürprizi yaptı! Şaşkına dönen babalar hem güldü hem ağladı...

Sevginin temelini oluşturan kişiler şüphesiz ki anne ve babalarımız. Şartsız, koşulsuz, saf bir sevgi ilişkisi kurduğumuz babalarımıza karşı söylenebilecek en güzel cümleyi kurduk ve seni seviyorum dedik. Çünkü biz, sevginin iyileştirici, birleştirici gücüne inandık. Toplumda alışık olduğumuz "sert baba, sevgisini göstermeyi sevemeyen baba" imajını yıkıp yüksek sesle birbirlerini sevdiklerini söyleyen babalarımızı duymak istedik. Babalar Günü'ne özel hazırladığımız bu videoda hem güldük hem de çok duygulandık. Bakalım babalar 'seni seviyorum' sözüne karşı bize neler söylediler.