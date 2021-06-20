Eşinden boşandı, davul zurnayla kutladı

ADANA'DA özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler (42), şiddet ve geçimsizlik nedeniyle kuaför olan 18 yıllık eşi Ö.T.'den (45) boşanma kararı aldı. 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da sonuçlandı. Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otoparkında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Ülkerler, "Boşandığım için çok mutluyum. Dava sürecinde çok zor günler yaşadım. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir" dedi. 40 yıllık davulcu Özkan Buz
(55) ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi. İHA