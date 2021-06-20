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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Eşinden boşandı, davul zurnayla kutladı

Eşinden boşandı, davul zurnayla kutladı
ADANA'DA özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler (42), şiddet ve geçimsizlik nedeniyle kuaför olan 18 yıllık eşi Ö.T.'den (45) boşanma kararı aldı. 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da sonuçlandı. Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otoparkında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Ülkerler, "Boşandığım için çok mutluyum. Dava sürecinde çok zor günler yaşadım. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir" dedi. 40 yıllık davulcu (55) ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi. İHA
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Eşinden boşandı, davul zurnayla kutladı
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