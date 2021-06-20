Gururu güzel, ama ateş düştüğü yeri yakıyor

Eftadiye (60)-Sadık (68) Kara çiftinin iki çocuğundan biri olan Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara
2016'da Van
'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Kara, doğu görevini bitirmiş Ankara
'ya gelme hayalleri kuruyordu. Anne ve babasını alıp umreye götürecekti. Çocukları Melis (7) ve Görkem Efe'yi (13) okutacak, her birinin iyi yerlere geldiğini görecekti. Hainler tarafından şehit edildi. Evlat acısı ile kanser olan baba ise acısını vatan sağ olsun diyerek dindirmeye çalışıyor. Baba Kara "Şehitlik, Van'da, tam da bizim evlilik yıldönümümüzde, 19 Mayıs'ta nasip oldu. Şehit olmadan 1 ay önce annesi ile birlikte ziyaretine gittik. Annesine 'Buralar çok fena anne şehit olursan sakın tabutu yumruklama, sakın bağırma' demişti. Şehit olmayı çok istiyordu. Makamı ve gururu çok güzel ama ateş düştüğü yeri yakıyor, acısı anlatılmaz. O kor hiç sönmüyor" dedi. Şehit annesi ise "Acısı dün gibi taze. Onunla uyuyor, onunla uyanıyoruz. Bize çok düşkündü. Her gittiği yerde bir eseri vardı. Van'da taburun kenarına mescit yaptırmıştı. Oraya Özgür'ün adını verdiler. 'Babalar Günü'nde hep babamın neyi eksikse onu alalım' derdi. Bizim için artık hiçbir şeyin anlamı yok" diye konuştu.