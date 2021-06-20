Hain darbe girişimindeki şok NATO detayı bu kitapla ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 15 Temmuz'un kitabını yazdı. Avukat Aydın kitabında; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminde başvurduğu çok kritik hamlelere yer verdi.

Aydın, 'Asırlık Gece' adını verdiği kitabında 15 Temmuz öncesi ve sonrası derin bir şekilde analiz ediliyor.

"NATO'NUN HAVA TRAFİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜ ALMA YETKİSİ ALINDI"

Turkuvaz Kitap'ın yayımladığı "Asırlık Gece"de, 15 Temmuz darbe girişiminde NATO'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisinin alındığına dikkat çekiliyor:

"Saat 02.19 itibarıyla NATO'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisi, Eskişehir BHHM tarafından askıya alınmıştı. Hazırlık toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin tespitinde gerekirse Amerikalılardan yardım alınabileceği konuş̧ulmuştu. NATO'nun hava trafiğiyle ilgili görüntü alma yetkisi askıya alınınca bu durum da zora girmiş oldu."

ÇARPICI SORULARA CEVAP ARANDI

Avukat Hüseyin Aydın tarafından yazılan "Asırlık Gece" kitabı, "Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" alt başlığını taşıyor.

Kitap, FETÖ'nün sinsice nasıl yapılandığını ve örgütün kritik isimlerinin karanlık gecede üstlendiği görevleri ana hatlarıyla ele alıyor.

Hüseyin Aydın'ın kitabında, "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlıklar kimler tarafından, nerde ve nasıl yapıldı?" ,"FETÖ'cüler böyle bir darbe girişimine neden kalkıştı?" , "Darbe saati niye erkene alındı?" , "Darbenin ilk saatlerinde Fetullah Gülen hangi sivil imamla görüştü?" , "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım darbe olduğunu öğrendiklerinde ne konuştular, ne karar aldılar?", "Genelkurmay Karargahı ve diğer karargahlar nasıl işgal edildi?" , "Üst düzey komutanların başına ne geldi?" , "Akıncı Üst Komutanı Hakan Evrim, Fetullah Gülen'le kimi görüştürmek istedi?" , "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten İstanbul'a intikali nasıl planladı, yol boyunca neler yaşandı?" , "Ankara'yı bombalayan uçaklara kim talimat verdi?", "TRT baskının ve TV'deki darbe bildirisinin arka planında neler yaşandı?" , "Ömer Halisdemir, Semih Terzi'yi nasıl etkisiz hale getirdi?" , "Darbe nasıl bastırıldı, darbeciler hangi koşullarda teslim olmak zorunda kaldı?" , "Darbe başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye'ye uyanacaktık?" gibi sorulara cevap aranıyor.