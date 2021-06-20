HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. Ancak Pazartesi günü toplanacak olan Kabine'de bu iş yerleri hakkında yeni bir karar çıkması bekleniyor.

HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI, AÇIK MI?

Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda söz konusu mekanların açılması kararı verilirse önümüzdeki haftalarda bu işletmeler faaliyete geçebilecek. Ancak bu karar Haziran sonuna bırakılırsa söz konusu mekanların açılması Temmuz ayını bulabilir.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmamıştı. Yayımlanacak olan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.