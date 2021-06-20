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Giriş Tarihi: 20.6.2021

varyantı baskın tür oluyor

Hindistan varyantı baskın tür oluyor
(DSÖ), küresel olarak baskın Kovid-19 türünün, ilk olarak 'da görülen Delta varyantı olduğunu açıkladı. DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor. Aşıların varyanta karşı etkinliğini belirlemek içinse daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 'deyse yeni vakaların yüzde 99'unu Delta varyantı oluşturuyor. , Delta varyantının, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre ev içinde yüzde 65 daha bulaşıcı olduğunu ve gençlerde daha sık görüldüğünü açıkladı.
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Hindistan varyantı baskın tür oluyor
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