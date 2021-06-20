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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Hörü Teyze için 100 kişi seferber oldu

Hörü Teyze için 100 kişi seferber oldu

’da eşiyle birlikte gittiği tarlada kaybolan görme ve işitme engelli Hörü Sarı (67), 13 saat sonra ormanda yürürken bulundu. Hörü teyzeyi bulmak için 100 kişi seferber oldu

'da eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, ortalıktan kaybolunca arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Eşi ve köylüler tarafından bulunamayan Sarı, kurtarma ekipleri tarafından tarlalarına 1 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu. Olay, Bursa'nın ilçesi Göktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, 19,30 sıralarında ortadan kayboldu. Eşi tarafından uzun süre aranan Sarı, bulunamadı. Köye inen eşi, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, NAK, ANDA ve ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık yüz kişilik ekip, köyün içerisinde ve çevresinde arama yaparken, ekibin bir kısmı da tarlanın etrafında aramaya başladı. Tüm gece ekipler tarafından aranan Hörü Sarı, duyma ve görme kaybı olduğu için çalışmaları fark edemedi. Sabahın ilk saatlerinde ekipler tarafından tarlalarının 1 kilometre uzağında bulunan Hörü, sağlık kontrollü için hastaneye sevk edildi. İHA

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Hörü Teyze için 100 kişi seferber oldu
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