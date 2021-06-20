İstanbul'da bir binada yangın çıktı! 7 kişi böyle kurtarıldı

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı. Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.

