İstanbul’da kısıtlamalı Pazar günü yine turistlere kaldı

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlama nedeniyle İstanbullular sokağa çıkamazken havaların güzel ve sıcak geçmesi nedeniyle Taksim meydanı ve Sultanahmet Meydanı yine turistlere kaldı. İstanbul'da turist olarak bulunanlara kısıtlama yasağı uygulanmaması nedeniyle turistlerin buluşma noktalarından Taksim Meydanı'nda turist yoğunluğu görüldü. İstaklal Caddesi normal günlerdeki gibi yine turist yoğunluğu ile dolup taştı.

Vatandaşların uğrak yerlerinden Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de sakinlik yaşanıyor. Bölgede turistlerle evcil hayvanlarını dışarı çıkaranların bulunduğu gözlendi.

Sultanahmet'te de az sayıda turist hareketliliği gözlenirken, meydana girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında kısıtlamadan muaf tutulan kişilerin izin belgeleri incelendi.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve işlek ana caddelerde belirli noktalarda sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 14.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 4 saat 15.30 sıralarında da yüzde 2 olarak ölçüldü.