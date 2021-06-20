Kayı Boyu’nun “Göç yolu” turizme kazandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü'nce Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi himayesinden bulunan Kayı Boyu'nun Domaniç'e göçü sırasında kullandığı yol eko turizme kazandırılıyor.

Yol rotası yapılan yürüyüşle açıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın katıldığı yürüyüş, Çarşamba Köyü Hayme Ana türbesinden başladı. Çamlıca Köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat Parkı, Domaniç Kurbağaları Göç Yolu, Çatalaalıç Mevki, Sefa Köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca Göleti, Selim Dede Mesire Alanı, Ilıcaksu Sarıkız Mesire Alanı, Domurköy Mızık Çamı olarak devam etti. Program, atçılar, atv ve bisikletli gruplara, yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti. Yürüyüş ekibi Topukyayla Tabiat Parkında bulunan gölde kano üzerinde kısa bir tur gerçekleştirdi.

DOĞAN ALP DE GÖÇ YOLUNDA

Diriliş Ertuğrul dizisinde Doğan Alp rolü ile gönülleri fetheden Cavit Çetin Güner ve ünlü sosyal medya fenomenlerinin katıldığı ziyaretçiler, yetkililerden Domaniç'in tarihi, göç yolu, bölgenin iklim yapısı, bitki ve hayvan türleri hakkında bilgiler aldı.