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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:48

Kayı Boyu’nun “Göç yolu” turizme kazandırılıyor

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kayı Boyu’nun “Göç yolu” turizme kazandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin himayesindeki Kayıların ’e gelirken kullandıkları göç yolunun, eko turizme kazandırılması kapsamında belirlenen rotanın açılışı yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi himayesinden bulunan Kayı Boyu'nun 'e göçü sırasında kullandığı yol eko turizme kazandırılıyor.

Yol rotası yapılan yürüyüşle açıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın katıldığı yürüyüş, Çarşamba Köyü Hayme Ana türbesinden başladı. Çamlıca Köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat Parkı, Domaniç Kurbağaları Göç Yolu, Çatalaalıç Mevki, Sefa Köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca Göleti, Selim Dede Mesire Alanı, Ilıcaksu Sarıkız Mesire Alanı, Domurköy Mızık Çamı olarak devam etti. Program, atçılar, atv ve bisikletli gruplara, yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti. Yürüyüş ekibi Topukyayla Tabiat Parkında bulunan gölde kano üzerinde kısa bir tur gerçekleştirdi.

DOĞAN ALP DE GÖÇ YOLUNDA

dizisinde rolü ile gönülleri fetheden ve ünlü sosyal medya fenomenlerinin katıldığı ziyaretçiler, yetkililerden Domaniç'in tarihi, göç yolu, bölgenin iklim yapısı, bitki ve hayvan türleri hakkında bilgiler aldı.

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Kayı Boyu’nun “Göç yolu” turizme kazandırılıyor
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