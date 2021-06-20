Kazada kızını kaybeden baba: Kolum kanadım kırıldı

Mardin'de geçen hafta gencecik yaşlarında yaya geçidinde trafik canavarına kurban giden öğretmenler Suzan Basın ile Büşra Yıldız'ın babaları, bu pazarki Babalar Günü'nü hüzün ve gözyaşı ile karşılıyor. Hayatlarının baharında öğrencilerinden ve sevdiklerinden ayrılan iki kadın öğretmenin babaları, biricik evlatlarının acısını yaşıyor. Suzan Basın'ın babası Mehmet Emin Basın, "Çiçeğimi hayattan kopardılar. Ciğerim yanıyor. Kolum kanadım kırıldı. Babalar Günü'nde kalbim paramparça. Bir babanın başına gelebilecek en kötü şey evladını toprağa vermek" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Haziran'da Mehmet Danışman'ın (25) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Nusaybin Oğuzhan İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız hayatını kaybetti. Büşra Yıldız memleketi Kastamonu'da, Suzan Basın ise Nusaybin'de toprağa verildi. İki gencecik öğretmenden geriye gözü yaşlı aileleri ve öğrencileri kaldı.

"ONU OKUTABİLMEK İÇİN DİDİNDİM DURDUM"

SABAH'a konuşan Suzan Basın'ın babası Mehmet Emin Basın, Babalar Günü'nü acı ve gözyaşı içinde girdiğini anlattı. "Bu acı olaya kadar hayatımızda her şey çok güzeldi" diyerek sözlerine başlayan talihsiz baba, "5 çocuğum var. Suzan en büyükleriydi. Onu çok zor şartlar altında okuttum. Ben tır şoförüyüm. Daha çok para kazanıp Suzan'ı okutabilmek için bir ay boyunca yolculuklardan dönmediğim olurdu. Onu okutabilmek için didinip durdum" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİNE HEM ANALIK HEM BABALIK YAPTI"

Mehmet Emin Basın, "O büyük kız çocuğu olduğu için, onun okuyup, kolunda altın bileziği yani okul hayatı olmasını çok önemsedim. O öğrencilerine hem analık hem babalık yapardı. Şimdi ben Suzan'ın babası olarak çok acılıyım, mahvoldum. Babalar Günü'nde bana hediye alırdı. Hediyemi vermek için benim işlerden eve dönmemi beklerdi. Suzan herkesin göz bebeğiydi. Okul müdürü, öğretmen arkadaşları, Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü... Herkes onu çok severdi. İyi kalpli, yardımsever, öğrencileri için her şeyi yapabilecek bir insandı. Ciğerim yanıyor. Çiçeğimi hayattan kopardılar. Babalar Gününde kalbim paramparça. Bir babanın başına gelebilecek en kötü şey evladını toprağa vermek." sözleriyle acısını dile getirdi.