Kırşehir POMEM mezunlarını verdi

Törene Vali İbrahim Akın, Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu ile polis teşkilatı mensupları katıldı.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Türk Polis Teşkilatı'na personel yetiştiren Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezimizden mezun olarak memleketimizin dört bir yanında hizmet verecek olan polislerimizin yemin ederek bu şerefli mesleğe adım atmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Katılımcılara okul ve eğitimler hakkında bilgiler veren Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu da konuşmasında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle mezun olacak 294 öğrencimiz Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, vatan ve bayrak sevgisiyle yoğrularak Türk Milletinin millî, manevî ve ahlaki değerlerini korumak için yetiştirildiler. Milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğine kast eden tüm saldırıları kahramanca önleyip vatanı, bayrağı ve toprağı için canını seve seve feda etmekten asla kaçınmayacaklardır." dedi.

2021 Yılı 26. Dönem birincisi Çağatay Durgun'un yaş kütüğüne plaka çakması, dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının Yemin etmeleri ile sona erdi.