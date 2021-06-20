Kızım ölünce benim için Babalar Günü bitti

Muğla
'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin
, kızı olmadan geçirdiği ilk Babalar Günü'nde SABAH'a konuştu. * Bugün kızım Pınar'ın kabrini ziyarete annesi ve kız kardeşiyle beraber gittik. Babalar gününü orada kutladık. Kabrini yıkadık, mezar taşını öptüm. Durup dururken hayatımız bitti. Bundan sonra hiçbir kız çocuğu öldürülmesin, hiçbir baba evlat acısı görmesin. Benim için Babalar Günü geçen yıl 21 Temmuz'da bitmiştir. * Babalar için kız çocuğunun yeri ayrıdır. Benim başıma bunu getiren adama bile Allah evlat acısı vermesin. Benim gibi acılı babaların, babalar günü kutlu olsun. * Pınar her babalar gününde mutlaka bana hediye alırdı. Hediyelerin hepsi evde çekmecede duruyor. Hiç kullanmadım. Bu benim Pınar'sız geçen ilk Babalar Günü'm. * Artık İstanbul
'da duramıyorum. Kızımın hatıraları var evde. Bitlis
'teyim. Adalet istiyoruz. Yalnız benim için değil. Herkes için istiyorum. Bekleyip göreceğiz. 12 Temmuz'da duruşmamız devam edecek. İnşallah adalet yerini bulur ve bir nebze de olsa yüreğimize su serpilir.