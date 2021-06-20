Köydeki bataklığı manda besleyerek fırsata çevirdiler

Sultan sazlığı Milli parkı yakınlarında bulunan Soysallı Köyünün sakinleri, köylerinde bulunan bataklığı manda ile fırsata çevirerek geçim kaynağı haline getirdiler. Manda için en uygun doğal alana sahip olan köylüler, yıllardır manda besiciliği yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

BATAKLIK, SÜT VERİMİNİ ARTIRIYOR

Manda'nın ineğe göre derisinin altında daha az terleme bezlerinin bulunduğunu ve serinlemesi için sulak ve bataklık alanlara ihtiyaç duyduğunu belirten manda yetiştiricisi Abdulbaki Tahtaoğlu ; "Köyümüzde bulunan sazlık ve bataklık alan bizim için bulunmaz bir nimet. Bu bataklık sayesinde manda yetiştiriciliği yapabiliyoruz. Manda, derisinin kalın olması ve deri altındaki ter bezi sayısının az olması nedeniyle sulak ve bataklık alana ihtiyaç duyar. Bataklık alanlar mandadan en iyi verimin alındığı yerlerdir. Mandanın sıcak aylarda sulak alanlarda serinlemesi verimini oldukça arttırır" dedi.

İNEK SÜTÜ 3, MANDA SÜTÜ 10 LİRA

Manda sütünün yüzde 8 yağ oranının olduğunu belirten Abdulbaki Tahtaoğlu; "Manda inek familyasının alt grubundan gelmektedir. Manda o kadar çok verimlidir ki İtalyanlar manda için "Bizim kara madenimiz" derler. Manda çok duygusal ve sütçü bir yapıya sahip. Bazı mandalar 6 ay bazıları ise 4 ay sağılabilir. Manda sütü özellikle sarılık, kalp damar hastalığı ve bronşit hastalığına şifa kaynağı olduğu için çok fazla talep görmekte. Manda sütü yüzde 8 oranında yağ içerir. Buna rağmen tereyağı, ve peyniri beyaz ve çok lezzetlidir. Süt olarak tüketildiğinde de çok yumuşak bir içimi vardır. Biz manda sütünü direk sattığımız gibi yoğurt, tereyağı, peynir ve krema olarak ta satıyoruz. Köyümüzde 150 manda var. Mandalar şuanda köyümüzün gelir kaynağı. Bir aile ürettiği manda sütü ve süt ürünlerinden geçimini sağlıyor. Manda sayısı ne kadar çok olursa köylülerin geliri de o kadar çok artıyor.Mandanın yoğurdu çok güzel. Köyümüzde inek sayısı mandaya göre daha az. Çünkü manda sütü daha kaliteli ve karlı. Şuanda inek sütünün litresi 3 lira iken manda sütünün litresi 10 lira" diye konuştu.