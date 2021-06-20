Kurban vekalet ücreti ne kadar? 2021 Diyanet Kurban vekalet ücreti belli oldu!

Kurban vekalet ücreti ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş kurban vekalet ücretleri kaç para sorusunun yanıtı kurban kesmeye niyetli olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl vekalet ücreti yurt içinde 975 lira, yurt dışı küçükbaş vekalet ücreti ise 825 liraydı. Bu senenin fiyatlarını merak edenler için Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içi ve yurt dışı olmak üzere belirledi. Peki Peki Kurban vekalet ücreti ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban vekalet ücretleri kaç para? İşte, 2021 Diyanet Kurban vekalet ücreti ve detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Kurban vekalet ücreti açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.
"Geçtiğimiz yıl 557 bin 311 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır"
Başkanlığın, TDV ile yaptığı en önemli hizmetlerden birinin yaklaşık 30 yıldır "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:
"Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban, yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır."
"20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedefleniyor"
Bu sene de Türkiye ve dünyadaki birçok bölgede mazlum, mağdur ve muhtaçlara iyilik elini büyük bir titizlikle ulaştıracaklarını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biliyoruz ki bugün, bütün dünya zor bir süreçten geçmektedir. Zira insanlığın yarısı sefalet içinde ve önemli bir kısmı da açlık sınırı altında bir hayata mahkum edilmiştir. Başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere neredeyse dünyanın her yerinde savunmasız insanlar, işgallerin, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda yaşanan sorunlar, sıkıntılar ve acılar karşısında elbette her birimizin sorumluluğu vardır. Dolayısıyla adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görev düşmektedir. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmemiz gerekmektedir."
Yurt içinde ve yurt dışında kurbana hazırlık çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığının altını çizen Erbaş, "Bu çerçevede milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah." dedi.