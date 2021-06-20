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Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:16

'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

AA
Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Direk çarpmanın etkisiyle kırılarak devrildi.

Yabancı uyruklu A.T. yönetimindeki 43 MA 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Direk çarpmanın etkisiyle kırılarak devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ana akımı sağlayan direkte meydana gelen hasar nedeniyle Zafertepe, Dumlupınar ve Yunus Eme mahallelerinin elektriği kesildi.
Elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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