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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı

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Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı

’da ’u 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol’a haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulayan mahkemenin gerekçeli kararı: Sanık eşini öldürürken zevk almadı. Bu nedenle canavarca hisle öldürme suçu oluşmadı

'da 22 Ağustos 2019'da ilçesinde belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol (42) eşi 'u (37) çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Bekir Erkol, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanmıştı. Geçtiğimiz ay son kez hâkim karşısına çıkan Bekir Erkol, "eşi kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirilmişti. Tuba Erkol'un avukatları ve ailesi davanın başından itibaren olayın canavarca hisle gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Ancak mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında olayın canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığını belirtti. Kararda, Bekir Erkol'un canavarca hisle sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, olayda sanığı haz ve zevk duyduğunu gösterir somut bir delilin olmadığı, o anda şuurunu kaybettiği ifade edildi. . Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın üyesi, sanığa haksız tahrik indirimi verilmemesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

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Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı
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