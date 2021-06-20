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Giriş Tarihi: 20.6.2021

da aşı oldu

Örümcek adam da aşı oldu
ESKIŞEHIR'DE yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "" lakaplı , Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için kostümüyle gittiği sağlık merkezinde aşı oldu. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı 13 No'lu Aile Hekimliği Birimi'nde aşı olan Uysal, profesyonel dağcı olduğunu dile getirerek, "An itibarıyla salgının sonuna geliniyorken disiplini elden bırakmamalıyız" dedi. Uysal, "Aşının az olduğu dönemde 'eyvah' diyenler, bugün gidip aşılarını olmalı. Korkulacak bir şey yok. Ayrıca aşı olmak toplumsal görevimiz. Hepimiz yıprandık. Normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız şart. Devletimiz sağ olsun her gün rekor sayıda aşı yapıyor. Örümcek Adam bile aşı oluyorsa, 'bana bir şey olmaz' dememek lazım" diye konuştu. AA
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Örümcek adam da aşı oldu
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