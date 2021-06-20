Örümcek adam da aşı oldu

ESKIŞEHIR'DE yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam
" lakaplı Tamer Uysal
, Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için kostümüyle gittiği sağlık merkezinde aşı oldu. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı 13 No'lu Aile Hekimliği Birimi'nde aşı olan Uysal, profesyonel dağcı olduğunu dile getirerek, "An itibarıyla salgının sonuna geliniyorken disiplini elden bırakmamalıyız" dedi. Uysal, "Aşının az olduğu dönemde 'eyvah' diyenler, bugün gidip aşılarını olmalı. Korkulacak bir şey yok. Ayrıca aşı olmak toplumsal görevimiz. Hepimiz yıprandık. Normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız şart. Devletimiz sağ olsun her gün rekor sayıda aşı yapıyor. Örümcek Adam bile aşı oluyorsa, 'bana bir şey olmaz' dememek lazım" diye konuştu. AA