Pınarcık Katliamı'nın kurbanları dualarla anıldı

Mardin'in Ömerli Pınarcık Mahallesi'nde 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi düzenlenen törenle mezarları başında anıldı.

Pınarcık Mahallesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti devam etti.

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, "Burada 34 yıl önce büyük bir katliam yapılmış. Kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşlarımızı terör örgütü katletmiş. Hakikaten çok büyük bir acı. Tabi terör örgütünün amacı; memlekete fesadı koymak, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Çok şükür 35,40 yıldan beri bu beraberliğimizin geçtikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, kuranımız okunuyorsa, ezanlarımız eğer beş vakit minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu memlekete birlik ve beraberliği çok güzel sağlamamışız. İnşallah bundan sonra yapacağımız şey Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirecek bu ülkeyi daha müreffeh bir ülke haline getirmektir." dedi.

Batı'nın terör örgütü PKK'nın saldırıları karşısında sessiz kaldığını belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Kulakları duymayan, gözleri görmeyen bir Batı ile karşı karşıyayız. Ancak bizim içimizdeki birlik ve beraberlik olduğu müddetçe tüm dünya üzerimize gelse de bu ülkede bu toprakları hür ve bağımsız kullanacağımızı, burada yaşayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Çok büyük bir acı yaşanmış. Bizler bugün 34 yıl önceki bu acıyı aynı şekilde yaşıyoruz. Biz hep yanınızda olacağız. Evimiz, Valiliğimiz yani makam 24 saat şehit yakınlarımıza açık olacak. Sıkıntılı günlerinizde, iyi günlerinizde hep yanınızda olacağız. Düne kadar devletimiz nasıl sizlerin yanınızda olduysa bunda sonra da Allah kısmet ederse yanınızda olacağız."

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekilerin şehitlikteki mezarlara karanfil bırakıp dualar etmesiyle tören son buldu.

Törene, Vali Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İlçe Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehitleri Dernek Başkanı Hatice Kandemir, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Demirtaş, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.