Polis memurunu şehit etmişti!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Motosikletler ile şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe alan Bodrum KOM Grup Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, otomobilin içesinden silahlar ile ateş açılması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan Ercan Yangöz özel bir hastane de Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Doktorların müdahalesine rağmen 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan'ın ise tedavi altına alındı. 4 şüpheli olay yerinde, otomobille kaçan 2 kişi de Aydın'ın Söke İlçesi Muradiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.

"HASIMLARIM SANDIM"

Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi ise, düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Buldan ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangöz'ü şehit edenin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan olduğu tespit edilirken, Özturan Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Özturan, Emniyetteki ifadesinde ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunan Özturan, kendisini takip eden kişilerin hasımları olduğunu sandığını bu yüzden ateş ettiğini söylediği ortaya çıktı.

BİR MEKANDA YEMEK YEMİŞ

Öte yandan Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük mahallesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.