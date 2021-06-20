Polisler yuva kurdu müdürleri şahitlik yaptı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Halil Erdem Özallı
ve Tuğçe Altıntaş
dünya evine girdi. Emniyet müdürleri Cenk Özmen
ve Süleyman Gökdemir
; birim amiri oldukları personellerinin nikâh şahitliğini yaptı. Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Erdem Özallı'nın nikâh şahitleri, görev yaptığı şubenin Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir ve eşi Hatice Gökdemir oldu. Gelin Tuğçe Altıntaş'ın nikâh şahitliğini ise birim müdürü, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen ve eşi Gülümser Özmen yaptı. Polis müdürleri genç çifte mutluluklar diledi.