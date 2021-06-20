Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun evladından Babalar Günü paylaşımı: O hepimizin babası!

"NE MUTLU BANA Kİ BÖYLE BİR BABANIN OĞLUYUM"



"Bugün hüzünlü ama bir o kadar da mutlu bir gün" diyen Taşçıoğlu, "Böyle zamanlarda artık mutlu olarak bakacağız. Zormuş, kolay değilmiş. Benim için bütün duyguların bir arada olduğu bir durum. Hüznü var, mutluluğu var, gururu var. Ne mutlu bana ki, böyle bir babanın oğluyum. Eşim ve kızımla geldim. Kızım çok istedi gelmeyi. Büyükbabasını görmek istedi. Çok fazla beraber olamadılar ama bundan sonra daha fazla kızıma babamı anlatacağım. Sürekli yaşatmamız gerekiyor böyle insanları. Şu mezar taşında yazan söz babamın kendi sözüdür. Onunla da özdeşleşti bu cümle. Bütün yaşadıklarını orada anlatmış" dedi.