Restorandaki televizyonu çalmıştı! Yakalandı!

İstanbul Polisi; Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurmak istediği bir kişiyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

T.G. isimli şüphelinin üzerinde 0,5 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin 23 Mayıs'ta Ataşehir'de bir alışveriş merkezindeki bir restoran içerisinden LCD televizyon ve yedi şişe alkollü içecek çaldığı saptandı. 7 suçtan aranma kaydı ve 3 yıl 5 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası bulunan şüphelinin ikamet adresinde de 33,1 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı.