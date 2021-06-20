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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:47

Restorandaki televizyonu çalmıştı! Yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Restorandaki televizyonu çalmıştı! Yakalandı!

’da bir alışveriş merkezindeki restorandan LCD televizyon çalan bir kişi yakalandı.

Polisi; Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurmak istediği bir kişiyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

T.G. isimli şüphelinin üzerinde 0,5 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin 23 Mayıs'ta Ataşehir'de bir alışveriş merkezindeki bir restoran içerisinden LCD televizyon ve yedi şişe alkollü içecek çaldığı saptandı. 7 suçtan aranma kaydı ve 3 yıl 5 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası bulunan şüphelinin ikamet adresinde de 33,1 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı.

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Restorandaki televizyonu çalmıştı! Yakalandı!
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