Samsun'da korkunç olay: 3. kattan yere çakıldı!

Çocuğun düştüğünü gören Nihat Çam, "Ben düşerken gördüm. Yastık, kırlent zannettim. Önce omzunu vurdu, ondan sonra kafasını çarptı. İlk başta nefes alması zordu. Gelenler yan çevirip nefes ağlamasını kuvvetlendi. Ben feryat figan. En son ailesi duydular. 112'yi aradım. Onlar da geç kalmadan geldiler. Aldılar götürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.