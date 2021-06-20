Şanlıurfa'da araç uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de yaşandı. Dilara K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Onlarca takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü içerisinde sıkıştı.

Olayın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.