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Giriş Tarihi: 20.6.2021 22:30

'da araç uçuruma yuvarlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da araç uçuruma yuvarlandı

’nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil,  uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde 'nın tarihi ve turistik ilçesi 'de yaşandı. Dilara K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Onlarca takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü içerisinde sıkıştı.

Olayın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da araç uçuruma yuvarlandı
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