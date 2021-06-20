Şehit polisin katilleri adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda, Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurdu. Bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralanan polis memuru Abdulkadir Doğan'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmada 4 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı. Daha sonra olayla ilgili toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polislerin, olayda şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğrafını göğsüne taktıkları görüldü.