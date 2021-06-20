"Seninle kardeşçe konuşalım" dedikten sonra feci şekilde darbetti! Genç kurye dehşeti yaşadı

"OĞLUMU DÖVEN KİŞİNİN YAKINLARIYMIŞ PAKET İSTEYEN"

Anne Ayşe Güner de "Çocuğumdan paket istemişler. Oğlumu döven kişinin yakınlarıymış paket isteyen. Kadın paketi almış. Sonra adam bunu takip etmiş. İş yerine gelip orada oğlumu dövmüş. Bu sırada iş yerinin diğer çalışanı oğlumu sadece seyretmiş, kurtarmamış. Ben döven şahıstan şikayetçiyim" diye konuştu.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kimliği belirsiz saldırganın önce Oğuzhan Güner'in yanına gelip elini omzuna attığı, ardından da yumruk ve tekmeyle vurmaya başladığı görüntülere yansıdı. Çevreden olayı görüp gelen birkaç kişinin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı görülen saldırganın, Oğuzhan Güner'e peş peşe darbe indirmeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.