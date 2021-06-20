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Giriş Tarihi: 21.6.2021 01:22 Son Güncelleme: 21.6.2021 01:37

SON DAKİKA! 'nde dehşet! ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

DHA
SON DAKİKA! Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

Son Dakika Haberi... , 'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi. Daireye giren ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notta ' düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Bomba imha uzmanı polis ekiplerinin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı.

Olay , 'nde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.

KAPIDA 'BOMBA DÜZENİĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' YAZILI NOT

Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapısında asılı bir not ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde notta ' düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağırırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti.

CADDE GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri binanın bulunduğu Hürriyet Bulvarı Caddesi'ni araç ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis ekipleri oda kapılarında yaptığı incelemede herhangi bir düzeneğe rastlamadı.

ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Her iki odaya da giren polis ekipleri ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi. Polis ekiplerinin dairedeki detaylı incelemesi devam ediyor.

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SON DAKİKA! Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu
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