SON DAKİKA! Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

KAPIDA 'BOMBA DÜZENİĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' YAZILI NOT

Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapısında asılı bir not ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağırırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti.