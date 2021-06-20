SON DAKİKA! Çorlu'da kuvvetli sağanak ilçeyi göle çevirdi! Cadde ve sokakları su bastı

"DÖRT NOKTADA SIKINTI VAR"

Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.