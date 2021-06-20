Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Çorlu'da kuvvetli sağanak ilçeyi göle çevirdi! Cadde ve sokakları su bastı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 18:40 Son Güncelleme: 20.6.2021 18:57

SON DAKİKA! 'da kuvvetli ilçeyi göle çevirdi! Cadde ve sokakları su bastı

DHA
SON DAKİKA! Çorlu'da kuvvetli sağanak ilçeyi göle çevirdi! Cadde ve sokakları su bastı

Son Dakika Haberi... 'ın ilçesinde aniden bastıran  yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiğini aktaran Çorlu Belediye Başkan Vekili Mert Yılmaz, "1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştü. Dört noktada sıkıntı vardı" dedi.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede, öğleden sonra başlayan sağanakla birlikte rögarlar taştı; Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Şeyhsinan Mahallesi'nde suyla dolan Kızılcık Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.

"DÖRT NOKTADA SIKINTI VAR"

Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Çorlu'da kuvvetli sağanak ilçeyi göle çevirdi! Cadde ve sokakları su bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA