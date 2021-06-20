Sosyal medyaya kandı yüzü yanık içinde kaldı

Antalya'da sosyal medya üzerinden gördüğü ilan sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan işkadını Aslı İlhan
(42), bir sağlık merkezinde dermapen ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklarından yüzde 60 oranında kurtuldu. Aslı İlhan, 8 ay sonra aynalarla barıştığını söyleyerek, "Şükürler olsun aynalarla barıştım. Acılarım azaldı. İlk başta çok ağrılar, sancılar geçirdim, ilaçlar kullandım. Çok şükür geçti atlattım" dedi. İlanı görüp gittiği salondan sonra ikinci bir güzellik merkezinde de mağduriyet yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, "10 bin lira ödeme yapmama rağmen karşılığını alamadım. Bu işlemler artık hastane ortamlarında da yapılabiliyormuş, bu olaylardan sonra öğrendim. Siz siz olun sosyal medyada ilana kanıp gitmeyin" dedi. İHA