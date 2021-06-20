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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:48

’ta babalar günü uçurtma şenliği ile kutlandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Talas’ta babalar günü uçurtma şenliği ile kutlandı

Belediyesi tarafından Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ali Dağı 360 Yeşil Alan'da düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne salan çocukların keyfine diyecek yoktu.

Pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kalan aileler, hem güzel havanın hem de farklı bir etkinliğe katılmanın keyfini çıkarttı. Etkinlikle ilgili görüşlerini aktaran babalar, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Uzun zamandır evlerimizden çıkamıyorduk, bu program her şeyi unutturdu. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" dediler. Babalarıyla uçurtma uçurmanın keyfini yaşayan çocuklar da mutlu ve sevinçli bir gün geçirdiklerini söylediler.

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Talas’ta babalar günü uçurtma şenliği ile kutlandı
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